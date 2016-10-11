Россия снова бомбит Алеппо

В Сирии российская авиация нанесла удары по восточной части города Алеппо. Об этом пишет Reuters, ссыдаясь на сирийских повстанцев и Сирийскую обсерваторию по правам человека.

"Агресивнные" удары были нанесены по подконтрольным повстанцам районам. По меньшей мере восемь человек погибли, сообщают правозащитники.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе Россия и армия Башара Асада уменьшили число бомбардировок Алеппо. Представители сирийской армии заявили, что это сделано отчасти для того, чтобы мирные граждане смогли покинуть районы, удерживаемые повстанцами.

Сирийские власти также предложили повстанцам покинуть город вместе со своими семьями. Однако повстанцы отвергли это предложение, расценив его как ловушку.