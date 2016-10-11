Трамп похвалил Россию, Иран и режим Асада в Сирии

"Почти в любой список главных иностранных противников Америки вошли бы Иран, Россия и правительство Сирии. В воскресенье вечером Дональд Трамп с одобрением отозвался обо всей троице", - пишет корреспондент Politico Майкл Кроули.

"Трамп вывел из себя республиканцев-инсайдеров и возразил одному из собственных высокопоставленных советников по внешней политике, предположив, что эти три правительства играют положительную роль в гражданской войне в Сирии", - говорится в статье.

"Мне совсем не нравится Асад, но Асад убивает ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). Россия убивает ИГИЛ, и Иран убивает ИГИЛ", - сказал Трамп, когда его спросили о планах по Сирии.

После дебатов эксперты назвали заявление Трампа фактически и даже морально сомнительным, заявив, что тот факт, что Асад остается у власти при поддержке Тегерана и Москвы, затрудняет победу над радикальной исламистской группировкой, говорится в статье.

"ИГИЛ не было бы без Асада", - считает Даниэль Плетка, руководитель исследований внешней и оборонной политики консервативного Американского института предпринимательства.

"Для Асада, Ирана и России ИГИЛ - в лучшем случае, вторичный враг: истинный враг - сирийская оппозиция (которую они сокрушают) и сирийское население (которое они запугивают такими жестокими способами, на какие они только способны)", - считает Элиот Коэн, бывший советник госсекретаря Кондолизы Райс.

Заявление Трампа также ввело его в противоречие с его собственным кандидатом на пост вице-президента Майком Пенсом, который заявил на президентских дебатах на прошлой неделе, что США должны рассмотреть возможность применения "военной силы" против Асада, если Россия продолжит поддерживать сирийские силы с помощью бомбардировок в Алеппо. "Мы поговорили, и я не согласен с ним", - заявил Трамп.

Питер Фивер, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего, заявил, что позиция Трампа, соответствующая его более широким взглядам, согласно которым США не должны вмешиваться в конфликты на Ближнем Востоке, внешне привлекательна, но, в конечном итоге, не имеет смысла.

"В теории это не безответственная позиция", - заявил Фивер, отметив, что США вступили в "альянс по расчету" с русским диктатором Иосифом Сталиным во время Второй мировой войны.

"Как бы то ни было, на практике это губительно и порочно", - добавил Фивер, отметив, что все три страны осуществляют жестокие атаки на суннитские группировки в Сирии, которые, скорее всего, будут подпитывать экстремизм в долгосрочной перспективе.

Некоторые консерваторы утверждают, что позиция Трампа отражает текущую политику США.

"Также следует отметить, что, хотя об этом не говорится, этот безобразный расчет на Иран и Россию, по сути дела, представляет собой политику Обамы, - отмечает Плетка. - И посмотрите, куда это нас привело".