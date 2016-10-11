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11 октября 16, 19:47
Путин не поехал в Париж из-за заявлений о трибунале по Сирии
Путин
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Российский лидер Владимир Путин, по данным источника в Париже, якобы не захотел обсуждать с французским президентом только сирийский вопрос
Президент РФ Владимир Путин отказался от приглашения встретиться с французским лидером Франсуа Олландом. Это произошло после того, как в Париже заговорили об инициировании трибунала по военным преступлениям РФ в Сирии. Об этом со ссылкой на источник в администрации последнего пишет агентство Reuters.

"Этим утром были контакты между Кремлем и Елисейским дворцом насчет предложения Путину нанести рабочий визит по Сирии", - отметил источник, добавив, что другие темы Олланд обсуждать пока не намерен.

В ответ на это предложение Россия дала понять, что хочет отложить визит, запланированный на 19 октября, отметил собеседник агентства.

Несколько дней назад Олланд говорил о том, что подумает об отказе от встречи с российским президентом, так как не видит сейчас в ней смысла. Также решению Путина не ехать к Олланду предшествовали слова генсека ООН Пан Ги Муна о том, что суд в Гааге должен расследовать военные преступления Кремля в Сирии.

В субботу РФ заблокировала принятие в Совбезе ООН резолюции, требующей прекратить бомбардировки Алеппо и полеты военной авиации над городом. Незадолго до голосования в Совбезе президент Франции призвал его членов не использовать право вето. 

Источник: liga.net
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