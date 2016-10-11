Путин не поехал в Париж из-за заявлений о трибунале по Сирии

Президент РФ Владимир Путин отказался от приглашения встретиться с французским лидером Франсуа Олландом. Это произошло после того, как в Париже заговорили об инициировании трибунала по военным преступлениям РФ в Сирии. Об этом со ссылкой на источник в администрации последнего пишет агентство Reuters.





"Этим утром были контакты между Кремлем и Елисейским дворцом насчет предложения Путину нанести рабочий визит по Сирии", - отметил источник, добавив, что другие темы Олланд обсуждать пока не намерен.





В ответ на это предложение Россия дала понять, что хочет отложить визит, запланированный на 19 октября, отметил собеседник агентства.





Несколько дней назад Олланд говорил о том, что подумает об отказе от встречи с российским президентом, так как не видит сейчас в ней смысла. Также решению Путина не ехать к Олланду предшествовали слова генсека ООН Пан Ги Муна о том, что суд в Гааге должен расследовать военные преступления Кремля в Сирии.





В субботу РФ заблокировала принятие в Совбезе ООН резолюции, требующей прекратить бомбардировки Алеппо и полеты военной авиации над городом. Незадолго до голосования в Совбезе президент Франции призвал его членов не использовать право вето.



