Чего же Путин хочет от Трампа?

"Что примечательно, это был их первый разговор по телефону. В прошлый понедельник Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным. По мнению Кремля, беседа была теплой. Путин поздравил избранного президента США с убедительной победой. Мы не знаем точно, как они обращались друг к другу, но можно предположить, что по именам", - пишет журналист The Guardian Люк Гардинг.

Нетрудно представить себе сцену когда-нибудь весной или летом 2017 года: кавалькада огромных Chevrolet паркуется у собора Василия Блаженного, 45-й президент США выскакивает из одного из них и решительно шагает в Кремль, пишет Гардинг.

"Там нового президента США встретит человек на удивление невысокого роста. Последуют теплые улыбки и рукопожатия. Путин считает важным заставлять всех ждать, обычно до бесконечности, но можно заподозрить, что ради Трампа он явится вовремя", - иронизирует журналист.

"Характер этой первой встречи Трампа и Путина будет определяющим для международных отношений. Он либо успокоит, либо еще больше напугает руководство западных служб безопасности, уже пребывающих в ужасе от того, как Трамп расхваливал непредсказуемого российского диктатора и по совместительству президента", - говорится в статье.

"Легко понять, что Путину нужно от Трампа", - считает автор. Во-первых, Кремль захочет, чтобы США отменили санкции. Во-вторых, Путин возжелает, чтобы Трамп признал Крым собственностью России, рассуждает Гардинг.

И еще есть Сирия. В этом вопросе Путин захочет, чтобы США отказались от требования ухода в отставку президента Башара Асада, и будет добиваться сотрудничества Трампа в борьбе с "террористами" - всеми, кто против Асада, полагает автор.

"В конце концов, существует проблема того, как будет разделен мир в новую, постлиберальную эпоху. Кремль считает, что ему положена сфера влияния, которая включает в себя бывшие республики Советского Союза и Восточную и Центральную Европу", - говорится в статье.

В идеале, Путин хотел бы получить новую версию Ялтинского договора 1945 года, считает журналист.

"Но чего хочет от Путина Трамп? Это интригующий вопрос. Ответ на него пока неизвестен. Как финансовый воротила, крутой переговорщик и заядлый мастер блефа Трамп, несомненно, потребует чего-то взамен от России. Но реальность такова, что Москва относительно мало может предложить США, кроме смягчения озлобленного тона двусторонних отношений", - размышляет Гардинг.

На одну уступку Путин, возможно, готов пойти - это Эдвард Сноуден. "Можно себе представить, как Кремль объявляет, с официальным сожалением, что Сноуден нарушил условия предоставления вида на жительство и будет экстрадирован в США", - говорится в статье. "Но этот сценарий не объясняет активную публичную поддержку Трампом Путина", - замечает автор.

"Почти год журналисты пытались выяснить, какие рычаги давления на Трампа есть у Путина, если есть вообще. Как объяснить странную приверженность кандидата бывшему агенту КГБ, в основе карьеры которого была заложена ненависть к Америке?" - задается вопросом Гардинг. Очевидно, что они начали с экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

"Манафорт не только давал советы Януковичу по поводу укладки волос и улучшения публичного имиджа в целом - он установил связи с влиятельными олигархами. Среди них оказались Олег Дерипаска и Дмитрий Фирташ, которые инвестировали в побочные предприятия Манафорта. Одно из них имеет отношение к недвижимости в Нью-Йорке. Пока неясно, сколько российских денег вложено в обширный комплекс недвижимости Трампа", - говорится в статье.

"В течение многих месяцев циркулировали сенсационные теории о том, какой компромат на Трампа может быть у российских спецслужб, - пишет Гардинг. - В последний раз Трамп был в Москве в ноябре 2013 года по случаю конкурса красоты Мисс Вселенная. Трампа принимал азербайджано-российский магнат в сфере недвижимости Арас Агаларов".

"Я встречался с Агаларовым, когда был корреспондентом The Guardian в России, - вспоминает Гардинг. - Он показывал мне свой новейший проект: эксклюзивный жилой комплекс для сверхбогатых в Подмосковье". Вряд ли Агаларов мог попытаться скомпрометировать Трампа, считает журналист.

"Тем не менее, во время этой поездки в Москву Трамп остановился в пятизвездочном отеле Ritz Carlton, в номере, в котором ранее останавливался Обама. Американские СМИ сообщали, что ФСБ, возможно, снимало Трампа в номере", - говорится в статье.

Визит Трампа к Путину в любом случае должен пройти в праздничной атмосфере, пишет Гардинг: у российского президента завяжется "мужская дружба" с Трампом, как в свое время с Герхардом Шредером и Сильвио Берлускони.

"К чему это все приведет нас?" Автор напоминает, что в недавнем интервью The Guardian глава MI-5 Эндрю Паркер предупредил о "растущей угрозе со стороны России".

"В послевоенный период министры по большей части с чувством говорили об особых отношениях Великобритании с Вашингтоном, и они не выглядели никакими особенными на прошлой неделе", - замечает журналист. Трамп позвонил Терезе Мэй, правда после лидеров десяти других стран, включая Египет и Саудовскую Аравию.

"Одна область, в которой обе страны имеют действительно особые связи, - это сбор разведданных", - пишет Гардинг.

"Для Паркера и других, работающих "в тени", возник еще один тревожный вопрос: насколько тесно могут спецслужбы Трампа сотрудничать с российскими коллегами? Не будет ли администрация Трампа делиться секретами, в том числе секретами Ее Величества, с ФСБ?" - говорится в статье.