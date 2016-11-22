Трамп пока не добрался до Украины, но санкции не отменит

Европа не в восторге от наказания России за ее действия на Украине посредством экономических мер, избранный в Америке президент симпатизирует Москве и непонятно как относится к Киеву, однако США и ЕС договорить продлить санкции, поскольку "Минск-2" не выполнен, пишут СМИ. "Достигнутое соглашение поддержал даже Ренци", - подчеркивает FT. Порошенко в четверг в Брюсселе призовет Европу возражать против возможного изменения подхода Вашингтона.

"В пятницу президент Барак Обама и лидеры ЕС договорились оставить в силе экономические санкции, наложенные на Россию из-за кризиса, связанного с Украиной. Эта демонстрация трансатлантического единства состоялась во время прощальной поездки лидера США в Европу", - сообщает The Financial Times.

На неформальном саммите в Берлине, который провела Ангела Меркель, были развеяны предположения, что санкции могут быть облегчены, так как избранный президент США Дональд Трамп выражал симпатии к Москве.

Шесть глав государств решили, что санкции должны действовать до тех пор, пока Минское мирное соглашение, достигнутое в 2015 году, не будет реализовано. "Ситуация на Украине не улучшилась... по Минску нет заметного прогресса", - отметила Меркель.

"Данный шаг даст возможность Европейскому совету, устанавливающему политические приоритеты ЕС, продлить санкции еще на полгода. Достигнутое в пятницу соглашение поддержал и Ренци, ранее выражавший сомнения по поводу режима санкций", - говорится в статье.

"Нерешительность Европы по поводу продления экономических санкций против России в сочетании с тем, что избранный президент США подумывает о потеплении отношений с Кремлем, - вкупе это должно означать конец наказанию за российское вторжение на Украину, не так ли? Нет, не так, говорят инсайдеры из Евросоюза", - пишет Bloomberg.

"Будущее санкций блока против России будет зависеть от саммита ЕС - Украина в Брюсселе 24 ноября", - пишет автор статьи Джонатан Стернс.

Срок санкций истекает 31 января, но правительства ЕС, скорее всего, продлят эти меры еще на шесть месяцев, поскольку основное условие их снятия - полное соблюдение договора, направленного на прекращение войны на Украине, - пока еще не выполнено, сказали пять европейских чиновников, говоривших с Bloomberg на условиях анонимности. Шестой чиновник вообще исключил какой-либо иной сценарий.

Растущая осведомленность европейских столиц о российской дезинформации, финансировании иностранных политических партий и военных угрозах обеспечили поддержку не особо активных правительств ЕС, по словам одного из источников. Этому послужило и более основательное вмешательство России в сирийскую войну на стороне Асада.

Поскольку сложился политический консенсус, возможно, вопрос о продлении санкций даже не будет стоять в повестке дня следующей встречи лидеров ЕС 15-16 декабря, не исключают источники.

"Украина хочет, чтобы лидеры ЕС призвали Дональда Трампа сохранить санкции, введенные США в отношении России", - сообщает Артур Бисли в The Financial Times. Порошенко прибудет в Брюссель в четверг, чтобы обсудить предоставление Украине 600 млн евро, схему отмены визового режима для украинцев и торгово-оборонную сделку между Киевом и ЕС, оказавшуюся под угрозой, поскольку ей воспротивились Нидерланды, говорится в статье.

Автор напоминает, что на прошлой неделе европейские лидеры и президент Обама согласились продлить санкции. Однако неопределенность в отношении позиции Трампа по Украине заставляет задаваться вопросом, не будут ли американские санкции ослаблены или отменены после его инаугурации в январе.

В ходе переговоров с председателем Евросовета Туском Порошенко призовет Европу возражать против изменения подхода Вашингтона.

"Таким будет наше послание европейцам, и я думаю, что мы его донесем, - сказал FT посол Украины в Евросоюзе Николай Точицкий. - Санкции были введены за аннексию Крыма и военные действия Российской Федерации в Донбассе. Ничего не изменилось. Незаконная аннексия продолжается как факт".

Другой высокопоставленный европейский чиновник сказал, что Киеву нужны дальнейшие жесты поддержки со стороны ЕС. "Украинцы сейчас даже сильнее, чем мы, дрожат при мысли о том, куда пойдет американская политика, и важно послать несколько добрых вестей", - сказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин рассказал в интервью Kurier, что "санкции приносят убытки как России, так и Евросоюзу. Торговый оборот со странами ЕС с 2013 года сократился на 50-60%. Однако прорехи, которые возникли после ухода европейских фирм, быстро заполнились в столице китайскими и корейскими компаниями".

"Если вначале санкции стали холодным душем, - многие потеряли работу - то со временем мы были вынуждены задействовать собственные ресурсы, - сказал Черемин. - Сегодня западным инвесторам на руку, что из-за падения курса рубля существенно снизилась стоимость аренды и электроэнергии, а также затраты на персонал. Эти привлекательные условия для инвесторов делают нас конкурентоспособными".

Отвечая на вопрос о перспективах российско-американских отношений после смены хозяина Белого дома, московский чиновник выразил мнение, что "Трамп будет выстраивать прагматичные отношения с Россией. Для Европы может при этом наступить критичная ситуация. Если отношения между США и Россией улучшатся, а Евросоюз и дальше будет настаивать на антироссийских санкциях, Европе будет грозить изоляция. Мы надеемся на сохранения партнерства с ЕС".