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21 ноября 16, 15:40
Меркель переизбирается ради сохранения мирового порядка
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Ангела Меркель заявила о решении выставить свою кандидатуру на должность главы правительства на выборах в Бундестаг в 2017 году.

Вопрос решен: Ангела Меркель заявила о решении выставить свою кандидатуру на должность главы правительства на выборах в Бундестаг в 2017 году, сообщает Die Welt.

"После того, как президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, у Меркель не осталось выбора. В то время, когда популисты грозят взять Германию в плотное кольцо, она должна встать на защиту западных ценностей", - уверен автор публикации Торстен Крауэль, который называет решение действующего главы федерального правительства "политическим контрударом".

"Вокруг Германии к власти рвутся популисты. Это стало возможным потому, - поясняет Крауэль, - что традиционные политические взгляды, институты и методы теряют свою значимость. Для Меркель речь идет о стабилизации политического центра - того сегмента, который все больше избирателей перестают воспринимать как политический центр. Речь идет о защите западных ценностей, которые некоторые избиратели перестали воспринимать как свои собственные".

Более того, продолжает автор публикации, "речь для Меркель идет о сохранении мирового порядка - того порядка, который кто-то считает либо пережитком, либо тем, что Меркель сама разрушила".

Большинство немцев хотят, чтобы Меркель оставалась у власти, пишет автор. "Суть предвыборной кампании канцлера будет нацелена на превращение защиты собственного наследия в защиту всего западного мира в том его виде, который строился с 1945 года".

"Больше всего Меркель боится - хотя в открытую не говорит об этом - конца свободной торговли. Она хочет сохранить выстраиваемую десятилетиями и постоянно находящуюся под угрозой структуру мировых договоренностей - по крайней мере, ту ее часть, которая останется к осени 2017 года. Без свободной торговли, с таможенными барьерами вокруг Америки, Китая и даже вокруг нефункционирующего ЕС экспорт самой Германии рухнет", - говорится в статье.

"Трамп, Путин и Ле Пен ставят западный мир с ног на голову - избирательная кампания в Германии не станет исключением. Меркель делает ставку на то, что, несмотря на миграционный кризис, она будет действовать под лозунгом "никаких экспериментов", - заключает автор.
Inopressa
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