В Турции протестуют против "закона для насильников"

Около 3000 человек собрались на одной из площадей Стамбула, многие из которых были с плакатами, на которых написано: "Изнасилование не может быть узаконено" и "ПСР, забери руки от моего тела", сообщает Independent.







Последний лозунг относился к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которая предложила спорный законопроект. Согласно ему, люди, совершающие половое насилие над девочками в возрасте до 18 лет без "силы, угроз или каких-либо ограничений на согласие" и женятся на них, могут избежать судебного преследования.





Предлагаемая изменения в законодательство будет применяться к случаям в период между 2005 годом и 16 ноября 2016 года. ПСР, членом которой является президент страны Реджеп Эрдоган, имеет 317 мест в парламенте из 550 мест.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении в четверг, и он будет поставлен на голосование снова во вторник, но премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позволил ПСР приостановить переговоры с оппозицией о законе.





Йылдырым заявил, что законопроект призван освободить людей, вступающих в ранние браки с согласием семьи девушки, от возможного заключения. Отметим, что такие браки являются распространенными в Турции. Глава турецкого правительства отверг предположение, что законопроект направлен на "амнистию за изнасилование".