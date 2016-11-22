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21 ноября 16, 15:44
В Турции протестуют против "закона для насильников"
Турция
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Новый закон может способствовать легализации детского насилия, уверены протестующие.
Около 3000 человек собрались на одной из площадей Стамбула, многие из которых были с плакатами, на которых написано: "Изнасилование не может быть узаконено" и "ПСР, забери руки от моего тела", сообщает Independent.

Последний лозунг относился к правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которая предложила спорный законопроект. Согласно ему, люди, совершающие половое насилие над девочками в возрасте до 18 лет без "силы, угроз или каких-либо ограничений на согласие" и женятся на них, могут избежать судебного преследования. 

Предлагаемая изменения в законодательство будет применяться к случаям в период между 2005 годом и 16 ноября 2016 года. ПСР, членом которой является президент страны Реджеп Эрдоган, имеет 317 мест в парламенте из 550 мест.
Депутаты одобрили законопроект в первом чтении в четверг, и он будет поставлен на голосование снова во вторник, но премьер-министр Турции Бинали Йылдырым позволил ПСР приостановить переговоры с оппозицией о законе.

Йылдырым заявил, что законопроект призван освободить людей, вступающих в ранние браки с согласием семьи девушки, от возможного заключения. Отметим, что такие браки являются распространенными в Турции. Глава турецкого правительства отверг предположение, что законопроект направлен на "амнистию за изнасилование".
Korrespondent
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