КНДР по радио передала закодированное сообщение шпионам

Северная Корея через госрадио передала закодированное сообщение для своих шпионов в других странах, сообщает Daily Mail.

"Даю химический обзор работы экспедиции агентов №21", - в эфире заявил диктор, после чего зачитал ряд чисел.

Чтобы расшифровать сообщение, необходимо иметь специальный справочник для декодирования, имеющийся в распоряжении северокорейских шпионов.

За последний месяц это уже третье подобное сообщение из КНДР. В Южной Корее опасаются, что северный сосед может готовить атаку.

Ранее сообщалось, что США и Китай намерены активизировать усилия по решению ядерной проблемы КНДР.