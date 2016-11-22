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21 ноября 16, 17:09
КНДР по радио передала закодированное сообщение шпионам
КНДР
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Для расшифровки сообщение необходим специальный справочник для декодирования.

Северная Корея через госрадио передала закодированное сообщение для своих шпионов в других странах, сообщает Daily Mail.

"Даю химический обзор работы экспедиции агентов №21", - в эфире заявил диктор, после чего зачитал ряд чисел.

Чтобы расшифровать сообщение, необходимо иметь специальный справочник для декодирования, имеющийся в распоряжении северокорейских шпионов.

За последний месяц это уже третье подобное сообщение из КНДР. В Южной Корее опасаются, что северный сосед может готовить атаку.

Ранее сообщалось, что США и Китай намерены активизировать усилия по решению ядерной проблемы КНДР.
Korrespondent
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