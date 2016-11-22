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21 ноября 16, 17:10
Папа Римский Франциск разрешил прощение абортов
Папа Франциск
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Для католиков аборт предполагает отлучение от причастия.
Для католиков аборт предполагает отлучение от причастия.

Папа Римский Франциск даровал всем католическим священникам право прощать грех аборта, передает ВВС в понедельник, 21 ноября. Ранее таким правом были наделены лишь епископы и специальные исповедники.

Кроме того, Понтифик продлил разрешение прощать аборты, действовавшее до закончившегося только что так называемого Юбилейного года милосердия Римско-католической церкви.  

В течение этого года для каждого католика допускалась индульгенция – полное отпущение грехов при соблюдении ряда условий.

Согласно учению Римско-католической церкви, аборт настолько тяжелый грех, что предполагает автоматическое отлучение от причастия тех, кто его совершил.
Ранее Ватикан запретил развеивать прах кремированных покойников. 
Korrespondent
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