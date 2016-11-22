Папа Римский Франциск разрешил прощение абортов

Папа Римский Франциск даровал всем католическим священникам право прощать грех аборта, передает ВВС в понедельник, 21 ноября. Ранее таким правом были наделены лишь епископы и специальные исповедники.

Кроме того, Понтифик продлил разрешение прощать аборты, действовавшее до закончившегося только что так называемого Юбилейного года милосердия Римско-католической церкви.





В течение этого года для каждого католика допускалась индульгенция – полное отпущение грехов при соблюдении ряда условий.





Согласно учению Римско-католической церкви, аборт настолько тяжелый грех, что предполагает автоматическое отлучение от причастия тех, кто его совершил.

Ранее Ватикан запретил развеивать прах кремированных покойников.



