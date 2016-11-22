Сербские волки принимали участие в аннексии Крыма

Опубликована запись Skype разговора, из которой следует, что организаторы неудавшегося переворота во время парламентских выборов в Черногории принимали участие в аннексии Крыма войсками РФ, сообщает Крым.Реалии.

В частности, в распоряжении журналистов оказалась видеозапись разговора одного из обвиняемых в руководстве диверсионной группой, подозреваемой в подготовке переворота в Черногории – основателя радикальной организации Сербские волки Александра Синджелича.

Разговор ведется на сербском языке и был предоставлен собеседником Синджелича – сербским политологом, директором Фонда СЕАС Венциславом Буйичем. По его словам разговор состоялся 11 марта 2015 года. На видеозаписи Синджелич хвастается своими связями в Москве, в российском министерстве обороны.

"Братислав Живкович будет скоро в Крыму (на годовщину "референдума"), а я завтра буду в Москве. Братислав Живкович будет там через два дня, и я сразу пойду в Министерство обороны России и объясню им, что его надо арестовать", – делился планами Синджелич.

"Живкович был одним из "четников" – сербов, приехавших на крымский "референдум" 16 марта 2014 года, где они присоединились к российским "казакам", и вместе с ними несли дежурство на оккупационных блокпостах рядом с Севастополем", – пояснил Буйич.

Он добавил, что из контекста разговора следует, что именно Синджелич давал российским военным рекомендации, на основании которых те одобряли кандидатуры сербских "добровольцев", и допускали их к участию в операции по захвату Крыма.

Буйич отмечает, что особую тревогу вызывает недавнее сообщение в сербской прессе о том, что статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля.

По мнению сербского политолога, масштаб связей последнего с Россией указывает на то, что лидер Сербских волков принимал непосредственное участие в реализации планов Москвы. Впрочем, Синджелич был не единственным контактом сербских радикалов с россиянами.

Еще одной организацией, подозреваемой в соучастии подготовки беспорядков в Черногории, стало Балканское казачье войско. Его атаман Виктор Заплатин, в частности, поддерживает тесные отношения с руководителем Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонидом Решетниковым. Изначально РИСИ находился в составе Службы внешней разведки России (СВР), а ныне находится в ведении Администрации российского президента.

В частности, на сайте Казачьего войска указано, что делегация сербских "казаков" побывала в Москве с 11 по 16 октября текущего года, где они встречались с Решетниковым. Это произошло буквально за пару дней до планировавшегося переворота.

Как сообщал Корреспондент.net, в октябре стало известно о неудачной попытке государственного переворота в Черногории, которую пытались осуществить несколько десятков националистов из России, Сербии и Черногории.

Ранее в Черногории назвали имена россиян, организовавших группу боевиков для захвата власти в этой стране.