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21 ноября 16, 18:37
Россия под Калининградом развернула ракеты Бастион
ракеты Бастион
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Эта система охватывает все возможные цели на территории Польши.

Группировка российских войск в Калининградском особом районе усилена дивизионом берегового ракетного комплекса Бастион, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Он уточнил, что дивизион вошел в состав ракетного соединения Балтийского флота.

Накануне пресс-служба Балтийского флота сообщила, что ракетные соединения флота "осуществляют подготовку инфраструктуры и плановое перевооружение на новые береговые и оперативно-тактические ракетные комплексы".

Но тогда пресс-служба не уточнила, на какие именно комплексы идет перевооружение.

Подвижный береговой ракетный комплекс Бастион предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов.

Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. В ракете реализован принцип "выстрелил – забыл".

По оценкам военных экспертов, комплекс Бастион в случае необходимости может закрыть выход из Датских проливов в Балтийское море для кораблей потенциального противника, а также охватывает все возможные цели на территории Польши.

Как сообщалось, на прошлой неделе Россия ввела в строй ракетный комплекс Утес в Крыму неподалеку от Балаклавы. Комплекс Бастион здесь появится к 2020 году.
Korrespondent
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