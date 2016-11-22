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22 ноября 16, 09:10
США просят РФ не размещать ракеты в Калининградской области
ракеты Бастион
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Госдепартамент США призывает Россию не размещать ракетные комплексы "Искандер" и С-400 в Калининградской области, так это дестабилизирует европейскую безопасность

"Россия высказывала угрозы разместить свои ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде на протяжении последнего десятилетия в качестве реакции на множество событий в Европе, ни одно из которых не требовало подобного военного ответа", — заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы призываем Россию воздерживаться от слов и действий, которые не отвечают целям обеспечения безопасности и стабильности в регионе", — добавил он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что в ответ на развертывание американских ПРО в Европе Россия будет усиливать систему противовоздушной обороны на западном направлении. По его словам, в это усиление входит размещение ракетных комплексов С-400 и "Искандер" в Калининграде, а также создание новых формирований в Западном и Южном военных округах.

Прежде Россия уже заявляла о переброске "Искандеров" под Калининград, однако до сих пор это делалось лишь в рамках рутинных учений.

В понедельник российский президент Владимир Путин заявил, что объекты НАТО, которые угрожают России, будут целями для ударов российских ракет.

Оперативно-тактический комплекс "Искандер" может быть оснащен ракетами с ядерным боезарядом.
Delo
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