Объединения Кипра не будет: Переговоры провалились

Переговоры по объединению Кипра, очередной раунд которых проводился в Швейцарии, зашли в тупик. По словам представителя правительства Кипра Никоса Христодулидиса, поддерживаемые ООН переговоры о разделении зон контроля между греческими и турецкими киприотами не привели ни к каким определенным результатам.

"Это никого не устраивает. Мы совершенно недовольны итогом", – добавил Христодулидис.

Согласно заявлению ООН, президент Кипра Никос Анастасиадис, относящийся к греческим киприотам, а также мятежный лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи "невзирая на все усилия" не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.

Консультации в Швейцарии длились два дня. Судьба дальнейших переговоров остается неизвестной.

Турция с 1974 года оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию.

С 2004 года греческая Республика Кипр является членом ЕС. Законодательство Евросоюза не распространяется на северную часть острова, где находится непризнанная Турецкая республика Северного Кипра.

В свою очередь Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.

Напомним, в ООН надеются на решение кипрского вопроса до конца года.