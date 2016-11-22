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22 ноября 16, 09:14
Объединения Кипра не будет: Переговоры провалились
Кипр
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Консультации в Швейцарии длились два дня.

Переговоры по объединению Кипра, очередной раунд которых проводился в Швейцарии, зашли в тупик. По словам представителя правительства Кипра Никоса Христодулидиса, поддерживаемые ООН переговоры о разделении зон контроля между греческими и турецкими киприотами не привели ни к каким определенным результатам.

"Это никого не устраивает. Мы совершенно недовольны итогом", – добавил Христодулидис.

Согласно заявлению ООН, президент Кипра Никос Анастасиадис, относящийся к греческим киприотам, а также мятежный лидер турецких киприотов Мустафа Акинчи "невзирая на все усилия" не смогли преодолеть разногласия по территориальному вопросу.

Консультации в Швейцарии длились два дня. Судьба дальнейших переговоров остается неизвестной.

Турция с 1974 года оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию.

С 2004 года греческая Республика Кипр является членом ЕС. Законодательство Евросоюза не распространяется на северную часть острова, где находится непризнанная Турецкая республика Северного Кипра.

В свою очередь Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.

Напомним, в ООН надеются на решение кипрского вопроса до конца года. 

Korrespondent
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