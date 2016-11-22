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22 ноября 16, 09:21
Путин не верит предвыборной риторике Трампа
Трамп
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На вершине российской власти не разделяют эйфории многих московских политиков по поводу победы Трампа на выборах в США.

"Ждать и пить чай". Так, по всей видимости, звучит девиз в Кремле, пишет обозреватель австрийской газеты Der Standard Андре Баллен.

Все дело в том, что на "вершине российской власти не разделяют эйфории многих московских политиков по поводу победы Дональда Трампа на президентских выборах в США". Пока лидер российских популистов Владимир Жириновский отмечал победу Трампа как свою собственную и устраивал банкет в Госдуме, президент Путин предостерег от "завышенных надежд". "Мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах", - заявил глава Кремля.

На прошлой неделе, как говорится далее, Трамп и Путин впервые провели телефонный разговор и признали наличие в российско-американских отношениях глубокого кризиса, который они собираются преодолеть. Тем не менее, даты встречи обоих политиков еще нет, что, как отметил Путин, связано с тем, что у Трампа пока нет "команды".

Бывший российский министр финансов Алексей Кудрин, который, несмотря на переход в стан умеренной оппозиции, продолжает считаться человеком, приближенным к Путину, ранее уже предостерегал от "чрезмерной эйфории" по поводу Трампа. "Никто не знает, как будет выглядеть политика, которую он в конце концов начнет проводить", - подчеркнул Кудрин.
Inopressa
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