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22 ноября 16, 10:40
Как долго Путин будет восторгаться Трампом
Трамп
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Есть веские признаки того, что Трамп попытается заключить сделку с Москвой, однако нет гарантии, что это ему удастся.

"Есть веские признаки того, что Трамп попытается заключить сделку с Москвой, однако нет гарантии, что это ему удастся. На самом деле взаимодействовать со следующим американским президентом может оказаться труднее для Москвы, чем она ожидает", - утверждает Нил Бакли в Financial Times.

"Путин сделал сюрпризы частью собственного политического образа действий. Однако он предпочитает, чтобы его друзья и враги были постоянными, известными величинами - чем Трамп не является", - говорится в статье.

"Непредсказуемая личность нового американского президента может привести к штормовым отношениям", - сказал Александр Баунов из Московского центра Карнеги.

"Некоторые из комментариев Трампа, прозвучавших в ходе предвыборной кампании - намеки на то, что он может признать притязания России на Крым, обещания покончить с либеральным интервенционизмом и поддержка российского подхода к войне в Сирии - радуют слух Москвы. Другие знаменуют возможность трений", - отмечает Бакли.

Так, Трамп угрожал отменить заключенную в прошлом году ядерную сделку с союзником России Ираном, в подготовке которой Россия принимала участие. Кроме того, Трамп проявил враждебность к Китаю, над построением связей с которым Россия прилежно работает в последние годы.

"Еще один осложняющий фактор - возможность того, что Конгресс и кабинет Трампа могут играть сдерживающую роль. Теперь обе палаты парламента укомплектованы "традиционными" республиканцами-ястребами, которые (...) едва ли будут приветствовать какую бы то ни было сделку, пахнущую прогибом под требования Кремля", - говорится в статье.

"Последняя проблема - личностные особенности. Оба политика упиваются своим имиджем лидеров-мачо. Однако политики-диктаторы не обязательно ладят друг с другом. В истории множество примеров того, как они ссорились - с опасными последствиями для мира", - резюмирует Бакли.
Inopressa
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