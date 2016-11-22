Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Новости
Мир
22 ноября 16, 11:37
Польша отправляет танки в Латвию
Польша
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Танки усилят батальонную группу НАТО.
Танки усилят батальонную группу НАТО.

Министерство обороны Польши приняло решение отправить танковую роту для усиления батальонной группы НАТО в Латвии.

Как сообщает Wiadomosci, эта информация была подтверждена Минобороны Польши в коммюнике по итогам участия польской делегации в международной конференции HISF, проходящей в Канаде.

"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение роты танков для батальонной группы НАТО, основная группа которого будет сформирована военными Канады", – говорится в сообщении Минобороны Польши.

Тем самым канадцам будет оказана поддержка за счет польских танков.

Военная база НАТО в Латвии будет создана на территории бывшего военного городка Кароста. На ней будут базироваться подразделения вооруженных сил, а также порт для кораблей НАТО.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что своих солдат и танки в Эстонию отправит Франция.
Korrespondent
Ещё по теме:
Почему Трамп не учится на ошибках Обамы?
Разведка РФ сделает все чтобы усадить в президенты Трампа
Комментарии штаба Трампа перепугали страны Балтии
Польша обломала "Газпром"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сестер из Катара ограбили в Париже, украли 5 миллионов евро
noimageГульнару Каримову отравили и тайно похоронили в Ташкенте
noimageПинчук дал на выборы Трампу $150 тысяч
noimageШвеция в Балтике установит противокорабельные ракеты
noimageНа охрану Трампа и его семьи уходит $1 миллион в день
Лента новостей
Загрузка...