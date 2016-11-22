Польша отправляет танки в Латвию

Министерство обороны Польши приняло решение отправить танковую роту для усиления батальонной группы НАТО в Латвии.

Как сообщает Wiadomosci, эта информация была подтверждена Минобороны Польши в коммюнике по итогам участия польской делегации в международной конференции HISF, проходящей в Канаде.

"Заместитель министра обороны Канады Джон Форстер поблагодарил Польшу за выделение роты танков для батальонной группы НАТО, основная группа которого будет сформирована военными Канады", – говорится в сообщении Минобороны Польши.

Тем самым канадцам будет оказана поддержка за счет польских танков.

Военная база НАТО в Латвии будет создана на территории бывшего военного городка Кароста. На ней будут базироваться подразделения вооруженных сил, а также порт для кораблей НАТО.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что своих солдат и танки в Эстонию отправит Франция.