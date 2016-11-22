В Нью-Йорке предотвращен крупный теракт исламиста ИГИЛ

В Бруклине арестовали 37-летнего уроженца Йемена по имени Мохаммед Рафик Наджи за планирование теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его также подозревают в попытке присоединиться к ИГИЛ, сообщает The New York Times.
По данным издания, подозреваемый заявил, что члены террористической группировки планировали устроить на Таймс-сквер теракт, подобный тому, что произошел в Ницце минувшим летом.
Кроме того, задержанный пытался предоставить террористам материальную поддержку, а лояльность к ИГИЛ он стал выражать в социальных сетях еще в 2014 году. Спустя некоторое время Наджи пытался присоединиться к террористической группировке в Турции и Йемене.
Спецслужбы совместно смогли вычислить террориста благодаря обнаруженным записям разговоров и переписке с информатором ФБР, которому он рассказал, как присоединиться к ИГИЛ.
В настоящее время задержанный находится под стражей. Официальных обвинений ему пока не было предъявлено, сообщила его адвокат.
Напомним, ранее США и Турция обсудили совместные действия по борьбе с ИГИЛ.