Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Новости
Мир
22 ноября 16, 13:10
В Нью-Йорке предотвращен крупный теракт исламиста ИГИЛ
сша полиция
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сторонник исламистов хотел устроить теракт как в Ницце.
В Бруклине арестовали 37-летнего уроженца Йемена по имени Мохаммед Рафик Наджи за планирование теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его также подозревают в попытке присоединиться к ИГИЛ, сообщает The New York Times.
 
По данным издания, подозреваемый заявил, что члены террористической группировки планировали устроить на Таймс-сквер теракт, подобный тому, что произошел в Ницце минувшим летом. 
 
Кроме того, задержанный пытался предоставить террористам материальную поддержку, а лояльность к ИГИЛ он стал выражать в социальных сетях еще в 2014 году. Спустя некоторое время Наджи пытался присоединиться к террористической группировке в Турции и Йемене.
 
Спецслужбы совместно смогли вычислить террориста благодаря обнаруженным записям разговоров и переписке с информатором ФБР, которому он рассказал, как присоединиться к ИГИЛ.
 
В настоящее время задержанный находится под стражей. Официальных обвинений ему пока не было предъявлено, сообщила его адвокат.
 
Напомним, ранее США и Турция обсудили совместные действия по борьбе с ИГИЛ.
Korrespondent
Ещё по теме:
Первый раунд предвыборных дебатов в США: Итоги
Наступление на Мосул станет хорошим уроком для Украины
Население Мосула стало "живым щитом" ИГИЛ
Курды взяли в кольцо захваченный ИГ город Башика близ Мосула
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сестер из Катара ограбили в Париже, украли 5 миллионов евро
noimageГульнару Каримову отравили и тайно похоронили в Ташкенте
noimageПинчук дал на выборы Трампу $150 тысяч
noimageШвеция в Балтике установит противокорабельные ракеты
noimageНа охрану Трампа и его семьи уходит $1 миллион в день
Лента новостей
Загрузка...