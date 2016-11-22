Трамп: Америка выходит из Транстихоокеанского партнерства

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первый же день после инаугурации начать процедуру выхода Вашингтона из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Об этом он заявил в видеообращении в понедельник.

Трамп назвал ТТП "потенциальной катастрофой" для США. Он высказался за заключение "двусторонних торговых соглашений".

По его мнению, ТТП грозит потерей рабочих для миллионов американцев. Трамп также пообещал снять запреты, касающиеся добычи углеводородов в США.

Он пообещал отменить "уничтожающие рабочие места ограничения, касающиеся выработки энергии в США". Трамп пояснил, что речь идет о добыче углеводородов на шельфах и добыче угля.

Лидеры стран ТТП неоднозначно встретили заявление новоизбранного президента США.

"Если Америка покинет ТТП, то он не будет иметь смысла", — заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе.

По словам премьер-министра Малайзии Наджиба Радзака, такое поведение Штатов очень негативно отобразиться на регионе. "Мы сейчас все пребывает под угрозой торговой экспансии Китая. Однако демократически избранный президент Штатов имеет право поступать так, как он считает нужным", — заявил он.

"Соединенные Штаты — это не остров. Они не могут сидеть сложа руки и не торговать з другими странами. В какой-то момент им тоже придется реагировать на торговую экспансию Китая", — сказал Джон Кей, премьер-министр Новой Зеландии.

Такого мнения додерживается и бизнес-журналист Каришма Васвани. "ТТП был подписан со многими развивающими странами. Например, з Малайзией и Вьетнамом. Заявление Трампа о выходе США из ТТП фактически означает смерть для экономики этих стран", — считает она.

Напомним, соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства было подписано 4 февраля 2016 года в Окленде, Новая Зеландия. Его подписали США, Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Целью ТТП является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и ряде других.

По прогнозам, доля стран ТТП в мировом ВВП может достигнуть 38-40 % и четверть оборота мировой торговли.