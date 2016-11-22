Новая европейская пропутинская коалиция

"Еще недавно все говорили, что у Владимира Путина нет друзей. Его вторжение в Крым и вмешательство на востоке Украины сделали его персоной нон грата для типичных европейцев и американцев. Азия видела мало ценного в российской экономике, которая не растет", - пишет Синтия Крут в Politico.

"В эти дни российскому лидеру фартит. Хотя он не отказался ни от чего важного (в том числе от территории) на Украине, возобновились разговоры о снятии санкций, наложенных в 2014 году. Путин всегда был кумиром и источником поддержки для европейских крайне правых партий, которым и самим фартит, - продолжает журналистка. - А сейчас его откровенные фанаты в конвенциональных политических партиях занимают важные посты или поднимаются в опросах".

"Вскоре на Западе может сложиться собственная пропутинская верхушка. Вот как она формируется", - говорится в статье.

Франция

Благодаря Франсуа Фийону, победившему на праймериз консерваторов, французские друзья Путина могут поселиться в Елисейском дворце в июне. Бывший премьер-министр называет Россию "важным партнером" Европы, хочет снять санкции и считает, что западные державы провоцируют ее, расширяя НАТО за счет государств, находящихся слишком близко к ее границам. По мнению Фийона, Западу следует создать коалицию с Россией для борьбы с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) в Сирии.

Вероятная соперница Фийона - Марин Ле Пен - еще более преданный друг Путина. Ее партия "Национальный фронт" в 2014 году получила ссуду в размере 9 млн евро от пророссийского банка. Ле Пен неоднократно призывала покончить с санкциям против России, говорится в статье.

Эстония

Формирование правительства поручено Юри Ратасу - лидеру "Центристской партии", не скрывающей теплых чувств к России и традиционно пользующейся поддержкой этнических русских в Эстонии.

Болгария

На прошлой неделе на президентских выборах одержал победу пророссийский кандидат Румен Радев, который уже заявил, что хочет восстановить связи с Кремлем и снять с России санкции ЕС.

Молдавия

По словам одержавшего недавно победу на президентских выборах Игоря Додона из "Партии социалистов Республики Молдова", его избиратели "воссоединились и проголосовали за дружбу с Россией, за нейтралитет". Он также сообщил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов в 2017 году, чтобы избавиться от нынешнего прозападного правительства.

США

Победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп, неоднократно восхищавшийся Путиным и призывавший Вашингтон улучшить отношения с Москвой, чтобы вместе "покончить с ИГИЛ".

Нидерланды

Нидерландцы проголосовали против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, и это, вероятно, проявление нарастающего в стране евроскептицизма. Он дестабилизирует Европу и поэтому выгоден России, как и то, что Украине помешали укрепить связи с ЕС, говорится в статье. Герт Вилдерс - лидер "Партии свободы", находящейся на верхних строчках предвыборных опросов, не высказывался в пользу Путина, однако настроен против ЕС и призывал к выходу из него Нидерландов.

Автор напоминает, что вообще-то российско-голландские отношения напряженные: прокуроры Нидерландов обвиняют Россию в уничтожении пассажирского самолета MH17 над Украиной.

Греция

У Греции и России есть обоюдные экономические интересы на Балканах. Греческий премьер-министр Алексис Ципрас назвал Москву "самым важным союзником Греции", Путин Грецию - "важным партнером России в Европе". В прошлом году страны заключили торговое соглашение, после чего Ципрас сказал, что Греция, будучи свободной страной, имеет право на экономические союзы со всеми, кто ей интересен.

Венгрия

Премьер-министр Виктор Орбан - сторонник тесных коммерческих связей с Россией, особенно в энергетике. В 2014 году Венгрия заявила о решении совместно с Россией построить ядерную электростанцию на деньги, предоставленные Россией в качестве займа. "Без русских невозможно должным образом управлять будущим венгров", - цитирует Орбана издание.