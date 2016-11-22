Ходорковский: Обращайтесь с Путиным как с бандитом

"Когда речь заходит об отношениях с Россией Владимира Путина, Михаил Ходорковский дает Европе недвусмысленный совет: проснитесь - и прекратите деликатничать", - пишет Дэвид М.Хершенхорн в статье дляPolitico.

"Бывший миллиардер и глава компании ЮКОС, некогда богатейший человек России, провел 10 лет в тюрьме по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что многие считали политической местью Кремля, и сейчас мобилизует силы оппозиции через свою демократическую и правозащитную организацию "Открытая Россия". На его взгляд, европейские лидеры наивно считают, что возможно вести переговоры с путинским Кремлем и что любое ослабление экономических санкций станет серьезной ошибкой", - говорится в статье.

"Путин никогда не изменит свое поведение в лучшую сторону, и руководителю внешней политики ЕС Федерике Могерини и другим лидерам ЕС стоит признать, что они впустую пытались умиротворить российского агрессора, заявил он в интервью в Лондоне, где он сейчас живет", - пишет Хершенхорн.

Имея дело с Москвой, Могерини следует спросить совета у полицейского из какого-нибудь не очень безопасного региона ее родной Италии, "где они имеют дело с настоящими хулиганами и бандитами", заявил Ходорковский. "Как вы сможете разговаривать с бандитом так, чтобы он снова не ударил вас в лицо? Полицейский вам скажет, что худшее, что можно сделать, это сказать ему, что он поступает плохо, но ты готов к сотрудничеству", - сказал экс-олигарх.

Европейские чиновники совершают ошибку, не прикладывая больших усилий к тому, чтобы поощрять российскую либеральную оппозицию из страха разозлить Путина, считает он.

"Я очень удивлен, - сказал Ходорковский. - Чего они боятся? Могут ли отношения с Путиным быть хуже, чем сейчас?" Путин разместил ядерные ракеты в Калининграде и угрожает государствам Балтии. "Все, что он мог сделать для разрыва отношений с Европой, он уже сделал", - полагает собеседник издания.

О Ходорковском часто упоминают как о кандидате в президенты после Путина, но пока неясно, вернется ли он когда-нибудь в Россию, не говоря уж о возвращении в политику. Тем не менее, Владимир Кара-Мурза, оппозиционер, который сейчас является национальным координатором "Открытой России", заявил, что Ходорковский играет важную роль в объединении оппозиционных сил, передает Хершенхорн.

"Он один из самых успешных менеджеров в истории России", - сказал Кара-Мурза, чуть не погибший от непонятного заболевания в мае 2015 года, которое он и многие другие считают неудачным покушением.

Автор упоминает также недавнюю отмену приговора оппозиционному лидеру Алексею Навальному, который теоретически сможет баллотироваться в президенты.

Но, по мнению оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, Кремль разрешил снятие судимости, чтобы иметь возможность использовать Навального для легитимации следующих выборов, на которых Путин победит при любом раскладе благодаря контролю над практически всеми государственными СМИ и ресурсами.

"Есть причина, по которой он им нужен", - сказал о Навальном Ходорковский: он может стать "инструментом в борьбе элит" или оказаться своего рода "политической приманкой".