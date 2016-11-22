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22 ноября 16, 14:48
Путин создает в Калининграде новую угрозу в Европе
ракеты Бастион
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Ракеты "Искандер", способные нести ядерные боеголовки, размещены в Калининграде еще в прошлом месяце, но только вчера глава оборонного комитета верхней палаты российского парламента Виктор Озеров заявил, что они останутся там на постоянной основе.

"Высокопоставленный член российского парламента заявил, что ракеты, способные нести ядерные боеголовки, которые размещены в Калининградской области, расположенной между натовскими странами Польшей и Литвой, останутся там на постоянной основе - в отместку за наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе", - сообщают Том Парфитт, Кэтрин Филп, Бруно Уотерфилд и Майкл Сэвэдж в The Times.

Пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби сказал, что размещение ракет "дестабилизирует безопасность Европы". "Мы призываем Россию воздержаться от слов и дел, несовместимых с целью содействия безопасности и стабильности", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона, со своей стороны, назвал это "неблагоприятным и дестабилизирущем действием". "Натовская система ПРО, на которую Россия предположительно реагирует данным маневром, не нацелена на Россию. Как и все другие оборонные объекты США и НАТО в Восточной Европе, данная система чисто оборонная и предназначена для укрепления коллективной безопасности", - заверил он.

Авторы полагают, что данный маневр России представляет собой вызов Трампу, чью реакцию трудно предвидеть. "Это опасный момент", - сказал Игорь Сутягин, эксперт по России в Royal United Services Institute (Великобритания).

Ракеты "Искандер", пригодные для оснащения ядерными боеголовками, были размещены в Калининграде еще в прошлом месяце, но только вчера глава оборонного комитета верхней палаты российского парламента Виктор Озеров заявил, что они останутся там на постоянной основе. По его словам, ракеты "Искандер" и ракеты S-400 разворачивают в анклаве из-за опасности, которую представляет американская система ПРО, введенная в эксплуатацию в Румынии в мае. Вторая часть системы подготавливается в Польше, говорится в статье.

"Страны НАТО утверждают, что данная система ПРО необходима, чтобы защитить США от Ирана, а Москва использует ее как предлог для эскалации напряженности. Россия говорит, что видит в данной системе угрозу, и в мае президент Путин пообещал, что Румыния поймет, "что такое быть под прицелом".

Inopressa
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