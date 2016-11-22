Путин создает в Калининграде новую угрозу в Европе

"Высокопоставленный член российского парламента заявил, что ракеты, способные нести ядерные боеголовки, которые размещены в Калининградской области, расположенной между натовскими странами Польшей и Литвой, останутся там на постоянной основе - в отместку за наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе", - сообщают Том Парфитт, Кэтрин Филп, Бруно Уотерфилд и Майкл Сэвэдж в The Times.

Пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби сказал, что размещение ракет "дестабилизирует безопасность Европы". "Мы призываем Россию воздержаться от слов и дел, несовместимых с целью содействия безопасности и стабильности", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона, со своей стороны, назвал это "неблагоприятным и дестабилизирущем действием". "Натовская система ПРО, на которую Россия предположительно реагирует данным маневром, не нацелена на Россию. Как и все другие оборонные объекты США и НАТО в Восточной Европе, данная система чисто оборонная и предназначена для укрепления коллективной безопасности", - заверил он.

Авторы полагают, что данный маневр России представляет собой вызов Трампу, чью реакцию трудно предвидеть. "Это опасный момент", - сказал Игорь Сутягин, эксперт по России в Royal United Services Institute (Великобритания).

Ракеты "Искандер", пригодные для оснащения ядерными боеголовками, были размещены в Калининграде еще в прошлом месяце, но только вчера глава оборонного комитета верхней палаты российского парламента Виктор Озеров заявил, что они останутся там на постоянной основе. По его словам, ракеты "Искандер" и ракеты S-400 разворачивают в анклаве из-за опасности, которую представляет американская система ПРО, введенная в эксплуатацию в Румынии в мае. Вторая часть системы подготавливается в Польше, говорится в статье.

"Страны НАТО утверждают, что данная система ПРО необходима, чтобы защитить США от Ирана, а Москва использует ее как предлог для эскалации напряженности. Россия говорит, что видит в данной системе угрозу, и в мае президент Путин пообещал, что Румыния поймет, "что такое быть под прицелом".