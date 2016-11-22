На охрану Трампа и его семьи уходит $1 миллион в день

Охрана новоизбранного президента США Дональда Трампа и его семьи обходится более чем в один миллион долларов в день.

Как сообщает CNN, эти расходы уменьшатся, когда Трамп переберется в Белый дом. Однако жена Трампа и его 10-летний сын собираются оставаться в пентхаусе в башне Trump Tower, которая находится в нью-йоркском районе Манхэттен.

Сюда добавляются расходы на полицейских, которые приписаны к взрослым детям Трампа и его внукам, которые также охраняются Секретной службой США.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, городу может потребоваться финансовая помощь в связи с затратами на охрану президента. Охрана Трампа финансово обременительна, так как избранный президент с семьей проживает в самом людном районе одного из крупнейших городов страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп озвучил реформы, которые он намерен провести в первые 100 дней своего президентства.