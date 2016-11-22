Швеция в Балтике установит противокорабельные ракеты

Правительство Швеции приняло решение разместить на острове Готланд противокорабельные ракеты.

Для этого было принято решение "расконсервировать" ракетные установки времен "холодной войны", которые хранились в музее.

Швеция отправит на остров Готланд наземные установки Kustrobotbatteri 90, построенные в 1987 году для противокорабельного ракетного комплекса Saab Robotsystem 15 (RBS-15). Эти ракетные установки были выведены из эксплуатации в 2000 году.

Сейчас Швеция направляет на остров установки Kustrobotbatteri 90, которые установили на автомобили Scania.

"Мы проанализировали, являются возможными восстановить пусковые установки. Ряд грузовиков сохранились в рабочем состоянии. Мы добавили компоненты из современных ракетных катеров и кораблей, которые имеют подобные ракетные системы", — заявил контр-адмирала Томас Енгевала.

Как сообщалось, 14 сентября верховный главнокомандующий Швеции отдал приказ о постоянном размещении 150 солдат на острове Готланд.

Напомним, ранее шведские лидеры планировали постоянное размещение военных на стратегически важном острове в Балтийском море лишь с конца 2017 года.