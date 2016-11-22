Новости Мир
22 ноября 16, 15:41
Пинчук дал на выборы Трампу $150 тысяч
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Олигарх выделял деньги и Клинтон, и Трампу.
Олигарх выделял деньги и Клинтон, и Трампу. Украинский миллиардер Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на выборах в США Хиллари Клинтон, как оказалось, выделял средства и на кампанию Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Fast Company.
Как пишет издание, согласно отчетам Фонда Трампа, в 2015 году Пинчук выделил Трампу $150 тысяч.
"Кажется Фонд Трампа имеет общего донора с Фондом Клинтон - украинского миллиардера, бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука. Олигарх дал 150000 долларов в фонд Трампа в 2015 году", - написало издание.
Якобы перевод Трампу от Пинчука
Ранее СМИ сообщали, что Пинчук является самым крупным вкладчиком в фонд семьи Клинтон среди украинцев. По информации газеты NYT, с 2006 года Пинчук пожертвовал в Фонд Клинтон около 13 миллионов долларов.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг