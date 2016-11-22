Пинчук дал на выборы Трампу $150 тысяч

Как пишет издание, согласно отчетам Фонда Трампа, в 2015 году Пинчук выделил Трампу $150 тысяч.

"Кажется Фонд Трампа имеет общего донора с Фондом Клинтон - украинского миллиардера, бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука. Олигарх дал 150000 долларов в фонд Трампа в 2015 году", - написало издание.

Якобы перевод Трампу от Пинчука

Ранее СМИ сообщали, что Пинчук является самым крупным вкладчиком в фонд семьи Клинтон среди украинцев. По информации газеты NYT, с 2006 года Пинчук пожертвовал в Фонд Клинтон около 13 миллионов долларов.