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22 ноября 16, 15:43
Гульнару Каримову отравили и тайно похоронили в Ташкенте
Гульнара Каримова
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Источники утверждают, что Гульнару Каримову тайно похоронили в Ташкенте.
Источники утверждают, что Гульнару Каримову тайно похоронили в Ташкенте. По сообщению сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена и умерла 5 ноября, передает Центр-1.

Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей, утверждает он.
 
По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью с Ц-1, опасаясь за участь ее детей, – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте в бесправном и беспомощном положении.
 
Кроме того, информация о смерти Гульнары распространяется и через социальную сеть. Аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.
О смерти Каримова 29 августа сообщало агентство Фергана, но Ташкент отрицал данную информацию.

2 сентября , Узбекистан официально сообщил, что Ислам Каримов умер.
 
Korrespondent
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