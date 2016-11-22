Гульнару Каримову отравили и тайно похоронили в Ташкенте

Ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей, утверждает он.

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью с Ц-1, опасаясь за участь ее детей, – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте в бесправном и беспомощном положении.

Кроме того, информация о смерти Гульнары распространяется и через социальную сеть. Аккаунт в Twitter "Покажите Гульнару" обращается к журналистам и международным экспертам, специализирующимся на Центральной Азии, утверждая о смерти Каримовой и требуя, если это не так, ее появления на публике, по крайней мере, записанного ею видеообращения.

О смерти Каримова 29 августа сообщало агентство Фергана, но Ташкент отрицал данную информацию.



