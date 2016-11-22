Сестер из Катара ограбили в Париже, украли 5 миллионов евро

Две сестры, прибывшие в Париж из Катара, были ограблены по дороге в город из аэропорта Ле Бурже, сообщают французские СМИ.

Двое неизвестных мужчин вынудили водителя Bentley, в котором ехали 60-летние женщины, остановиться на заправочной станции, после чего распылили перечный газ из баллончика и забрали все их вещи. Стоимость украденного багажа, одежды и драгоценностей оценили примерно в 5 миллионов евро.

СМИ напоминают, что грабежи на трассах в предместьях Парижа происходят регулярно. Преступники останавливают на трассе автомобили богатых туристов, преимущественно из стран Персидского залива, и грабят их. Также нападают на машины, застрявшие в пробках.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале августа в центре Парижа ограбили саудовскую принцессу. У нее с запястья сорвали часы премиальные часы бренда Richard Mille стоимостью $1,1 млн.