Тысячи мертвых рыб заполонили водоканал в Нью-Йорке (Видео)

Несмотря на то, что зрелище было гнетущим, а запах стоял просто невыносимый, массовый рыбий мор не был знамением близкого конца света или ужасного загрязнения воды. Специалисты департамента по охране воды Нью-Йорка считают, что всему виной сама рыба, оказавшаяся не в том месте и не в то время.





Спасаясь от хищных луфарей, стаи атлантического менхедена забились в тупик, где их собственная скученность и привела к гибели. Хоть рыба и не выживет на воздухе, кислород для дыхания ей все-таки необходим. Проблема в том, что в поисках спасения они заплыли в соединяющий две бухты канал Шиннекок. Уровень воды в них не одинаковый, поэтому для того, чтобы корабли могли спокойно перемещаться по каналу, используется система шлюзов. Когда шлюзы закрыты, вода не может попасть наружу, и рыбы остались взаперти.





В результате у рыб наступило кислородное голодание, и все они погибли. После того, как на следующее утро шлюзы вновь открыли, мертвая рыба попала в море или была выброшена прибоем на берег. Многие рыбаки воспользовались обстоятельствами, чтобы собрать как можно больше менхедена, который является популярным живцом и часто используется как приманка для омаров и морских окуней. В свое время эту рыбу даже использовали в промышленности — в качестве компонента для красок и косметических средств.





Аналогичное происшествие случилось в 2014 году в Марина-де-Рей, Калифорния, когда огромная стая анчоусов, предположительно спасавшаяся от хищников, оказалась запертой в шлюзе.







