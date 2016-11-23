Крупнейший штат рассмотрит петицию о выходе из США

В американском штате Калифорния сторонники отделения территории от США сделали первый шаг по юридическому оформлению своих претензий. Они передали документ о проведении референдума в офис генерального прокурора штата, пишет The Los Angeles Times, передают Нескучные новости.





Вице-президент и соучредитель кампании "Calexit" (от сочетания слов англ. California - Калифорния и англ. Exit - выход) Маркус Руис Эванс заявил, что его инициативная группа планировала провести референдум позже.





Однако победа Дональда Трампа на выборах президента заставила их задуматься о приближении сроков плебисцита.





Отмечается, что сторонники отделения штата от США надеются на проведение голосования по собственной инициативе уже в 2018 году.