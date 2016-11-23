Трамп объявил о планах на первые 100 дней президентства

Трамп пообещал отказаться от Транстихоокеанского партнерства, которое было подписано Бараком Обамой 4 февраля 2016 года в Окленде (Новая Зеландия). Также он заявил о намерении отменить экологические ограничения, введенные предыдущим президентом США, призвать Министерство труда провести расследования в отношении рабочих виз и ввести новые запреты на деятельность государственных служащих.





По словам Трампа, альтернативой "катастрофическому" для США Транстихоокеанскому партнерству, которое он критиковал еще во время предвыборной гонки, станут "справедливые двусторонние торговые сделки", которые вернут в США рабочие места.





"Будет ли это производство стали, автомобилей или здравоохранение, я хочу, чтобы следующее поколение производства и инноваций развивалось прямо здесь, на нашей великой родине, в Америке", - сказал он.





Трамп сообщил, что уже дал указание своей переходной команде подготовить перечень действий, которые помогут восстановить законы и рабочие места в США.





Избранный президент также сообщил, что обратится к Министерству обороны и главе Объединенного комитета начальников штабов с просьбой разработать "комплексный план по защите жизненно-важной инфраструктуры США от кибератак и любых других форм атак".





19 ноября президент Европейского Совета Дональд Туск в телефонном разговоре с Трампом обратил внимание на необходимость трансатлантического сотрудничества по вопросу Украины.