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23 ноября 16, 00:02
В Европарламенте поддержали идею создания аналога НАТО в ЕС
Европарламент
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В Европарламенте приняли резолюцию, в которой говорится о необходимости создания единого оборонного органа Евросоюза
Во вторник, 22 ноября, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают Евросоюз профинансировать создание специального оборонного ведомства ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента.

"Терроризм, гибридные войны, кибер-угрозы и проблемы энергобезопасности не лишают странам-членам ЕС иного выбора, кроме как активизировать свои усилия по обеспечению безопасности и сотрудничества в области обороны, тем самым создав условия для формирования органа обороны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Депутаты предлагают предусмотреть выделения 2% от ВВП на создание такого оборонного ведомства, "которое могло бы действовать там, где НАТО не желает делать это".

"Европа по-прежнему в значительной степени зависит от возможностей НАТО и полагается на солидарность США. В европейской политике наступил момент для решительных действий в области обороны", - заявил докладчик ЕП Урмас Паэт.

За резолюцию проголосовали 369 евродепутатов, 255 были против, 70 воздержались. В документе депутаты призвали ЕС возглавить создание "общей оборонной политики Союза и предоставить дополнительные финансовые ресурсы и обеспечение ее выполнения".

Также европарламентарии подчеркнули необходимость более сплоченного сотрудничества Евросоюза НАТО.

Источник: liga
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