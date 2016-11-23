Москва благоволит Фийону

За четыре дня до определения окончательной кандидатуры от французских "Республиканцев" российские государственные СМИ "начали петь дифирамбы неожиданному победителю первого тура Франсуа Фийону", пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Штефан Симонс.

Так, экономическая газета "Ведомости" радуется победе "пророссийского кандидата", чьи внешнеполитические взгляды "более уравновешены", нежели у его противника Алена Жюппе. Телеканал "Россия-24" также заявил, что француз "идет навстречу России", и похвалил, что между Фийоном и президентом Путин есть контакт: "Они друг с другом на ты".

Журнал "Эксперт", продолжает автор, уже взвесил, что будет, если после воцарения в Белом доме почитателя Путина Дональда Трампа в Елисейский дворец после президентских выборов весной 2017 года въедет "друг Франсуа". "Сейчас наблюдается крайне выгодная для России тенденция", - пишет издание о приходе во власть целого поколения лидеров, которые "более выгодны Москве" и даже "могли бы пробить брешь в единой позиции Запада".

Англоязычные СМИ также гадают над последствиями дружбы Фийона и Путина. Американское новостное агентство Bloomberg пишет, что "Владимир Путин уже выиграл выборы во Франции".

Автор статьи комментирует: "Пессимистичный взгляд, что в Елисейском дворце может оказаться "лакей Москвы", который якобы почти такой же русофил, как глава правоэкстремистского "Национального фронта" Марин Ле Пен, на самом деле преувеличен". Что Фийон, что Жюппе являются убежденными европейцами с одинаковыми целями: укрепление общих границ, сближение членов ЕС в вопросах бюджета, налогов и экономики".

Фийон входит "в число французских политиков с наиболее тесными контактами с Путиным, но это объяснимо: они в одно время занимали посты премьер-министров и, таким образом, были партнерами по протоколу", отмечает Симонс.

Уже на первой встрече, в 2008 году, француз был очарован своим российским партнером, говорится в статье. За дипломатическими встречами последовали личные, в частности в резиденции президента России за пределами Москвы.

Несмотря на мужскую дружбу, у них остались различия во взглядах - особенно в оценке войны в Сирии. "Как вы можете поддерживать негодяя Башара Асада, палача сирийского народа?" - критиковал Фийон собеседника еще в 2011-м. "А ты, Франсуа, знаешь, кто те люди, которые противостоят Башару? Нет, ты не знаешь", - ответил Путин.