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23 ноября 16, 09:39
США заявили об ответственности РФ за бомбардировки Алеппо
Бомбардировки
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В Госдепе считают, что даже если авиация РФ непосредственно не атакует, то Россия ответственна за атаки режима Асада, над которым у нее есть влияние
Россия несет ответственность за бомбардировки Алеппо, даже если не ее авиация осуществляет атаки. Об этом на брифинге сказал спикер Государственного департамента Джон Кирби. 

Кирби отметил, что США не утверждают, что больницы и госпитали обстреливали именно российские или сирийские самолеты. 

"Даже если это не российские самолеты - если это только сирийские самолеты - как мы говорили ранее, Россия несет ответственность за влияние, которое она имеет над режимом Асада и которое она может использовать, чтобы остановить это", - подчеркивают в Госдепартаменте. 

В США уже заявили, что Россия нарушила международное право, возобновив бомбардировки в Сирии.

Бомбардировки вынудили медиков прекратить работу в Алеппо. За последние дни в осажденной части города погибли по меньшей мере 150 человек.  

Источник: liga.net
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