Трамп заявил, что не продаст свой бизнес

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет продавать свой бизнес. Об этом он заявил в интервью New York Times. Миллиардер отметил, что готов заключать какие-либо договоренности, которые бы помогли разделить бизнес от политики.

Трамп утверждает, что он уже передал все дела по управлению бизнесом в руки своих детей. Однако юристы считают, что этого недостаточно для избежания конфликта интересов.

В своей налоговой декларации Трамп заявил о 515 активах, 264 из которых имеют в своем названии слово "Трамп" и еще 54 - его инициалы. У миллиардера есть собственный парфюм, кошерные энергетические напитки, бутилированная вода, карусель в Нью-Йорке, офисные небоскребы, гостиницы и даже модельное агенство.