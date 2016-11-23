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23 ноября 16, 10:46
Россия поставила в Сирию топливо в обход санкций
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Только в октябре российские танкеры доставили в Сирию 20 тысяч тонн топлива для реактивных самолетов.
Только в октябре российские танкеры доставили в Сирию 20 тысяч тонн топлива для реактивных самолетов.

Российские танкеры поставляли топливо для реактивных самолетов в Сирию через территориальные воды стран Евросоюза в обход санкций, которые были введены ЕС в 2014 году, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным источника в разведке одной из страны ЕС, минимум два корабля под российскими флагами осуществляли поставки через Кипр. Причем в октябре был отмечен резкий рост поставок топлива.

Другой источник сообщил, что корабли под флагами РФ, прежде чем доставить топливо в Сирию, заходили в порты Кипра и Греции. В течение одной-двух недель в октябре российские танкеры доставили в Сирию 20 тысяч тонн топлива на сумму 9 млн долларов.

Еще один источник заявил, что поставки топлива Россией указывает на "наращивание ресурсов", необходимых для ведения операции в Сирии. Также, по его мнению, часть топлива пошла армии Башара Асада.

Общедоступные сервисы по отслеживанию судов подтверждают, что, по крайней мере, два российских танкера Язь и Мухалатка по одному разу проходили через Кипр и Грецию в период с сентября по октябрь. От Кипра они отплыли в сторону Сирии и Ливана. Однако транспондеры были выключены у берегов этих стран.

Позже Москва прокомментировала данные обвинения, передает ТАСС. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игор Конашенков, действующие внутри ЕС ограничения на поставку топлива в Сирию "мягко говоря" не касаются авиагруппы ВКС России в этой стране.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия планирует заключить с Сирией соглашение о создании базы своих Военно-морских сил в Тартусе сроком на 49 лет. Эта база сможет принимать корабли первого ранга, в том числе авианосцы и атомные подводные лодки.
Korrespondent
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