Москва решила разместить Искандеры в Калининграде постоянно

Высокопоставленный российский парламентарий заявил в понедельник, что Москва разместит баллистические ракеты малой дальности, а также усовершенствованную систему ПВО в Калининграде, пишет The Wall Street Journal. "Считайте это первым испытанием Владимиром Путиным качеств Дональда Трампа как главнокомандующего", - говорится в редакционной статье.

Речь идет о системах "Искандер" и С-400, "объектами" которых предположительно станут места будущего размещения обновленной версии американской системы ПРО SM-3, говорится в статье.

Стоит напомнить, что в 2009 году президент Обама отменил план администрации Буша по развертыванию системы ПРО в Польше и Чехии.

"Причиной, по которой администрация Обамы начала реализацию планов по SM-3, были военные провокации России в течение нескольких лет в Центральной и Восточной Европе", - утверждают журналисты. Они перечисляют в этом ряду нарушения Россией РСМД, угрозы применения ядерного оружия, нарушения российскими бомбардировщиками воздушного пространства ЕС, вмешательство на Украине и выход России из ДОВСЕ.

"Трамп дал понять, что он стремится к собственной "перезагрузке" отношений с Кремлем. Это достойная цель, но при условии, что избранный президент будет добиваться ее не путем привычных для Обамы упреждающих уступок, а с помощью испытанной формулы "мир посредством силы". Завершение размещения SM-3 в Польше пошлет Путину верный сигнал", - заключает издание.