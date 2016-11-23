Астану переименуют в честь Назарбаева

Парламент Казахстана принял декларацию 25-летия независимости, в которой говорится о переименовании Астаны. Столицу предлагается назвать в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Как пишет zakon.kz, в документе предлагается отразить имя Назарбаева в наименовании столицы Казахстана и воздвигнуть в Астане монумент "Независимый Казахстан".

Предлагаются следующие варианты нового названия для столицы Казахстана: Назарбаев, Нурсултан, Елбасы (глава государства), Астана-Елбасы.

Название Астана столица Казахстана получила в 1998 году, раньше этот город называли Акмола, Целиноград и Акмолинск.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что в столице Казахстана обрушилось здание на территории выставки ЭКСПО.