Фийон должен доказать свою стойкость перед лицом Путина

Фаворит праймериз французских правых сил, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон уже много лет демонстрирует пророссийские чувства. Стоит ли из-за этого беспокоиться? Ответ и анализ содержится в интервью, взятом журналистом Le Temps Ришаром Верли у швейцарского аналитика Алена Делетроза, консультанта Женевского центра политики безопасности, неоднократно приглашенного, как и Фийон, на форумы Международного дискуссионного клуба "Валдай", организованные российской администрацией.

"Для Франсуа Фийона конструктивный диалог с его "другом" Путиным является приоритетом?" - спросил журналист.

"Конкретно Франсуа Фийон сегодня требует снятия европейских санкций, наложенных на Россию в связи с аннексией - "присоединением", используя российский термин, - Крыма в начале 2014 года. Это сильное предложение, которое служит основанием для еще более важного вопроса: должен ли Евросоюз соглашаться на изменение границ на континенте силовым методом? Если экс-премьер станет кандидатом от правых сил на выборах президента Франции, то ему придется внести ясность в свою позицию. Я, со своей стороны, надеюсь, что он сумеет проявить себя наилучшим образом, отделяя стремление к конструктивному диалогу с Россией и с Путиным от защиты интересов ЕС в отношении Кремля. Чем больше он демонстрирует свой пророссийский настрой, тем больше ему придется после этого доказывать свою стойкость", - ответил аналитик.

"Отношения Фийона с Путиным действительно дружеские?"

"Эти два человека знают и ценят друг друга, - сказал Делетроз. - Однако я ни разу не почувствовал, что у Фийона исчезает критическое мышление. Ему известно, что Путину свойственно пренебрежение к демократии. Мне кажется, он осознает, насколько проблематичны перегибы российской власти, которая обвиняет во всех бедах НАТО и стремится манипулировать общественным мнением".

"Владимир Путин уважает только соотношение сил", - отметил интервьюер.

"Это реальность, по поводу которой президент Фийон, если ему удастся попасть в Елисейский дворец в 2017 году, не должен питать иллюзий. В Сирии Россия на данный момент применяет тот же метод, который она использовала для военного захвата Чечни: массированное использование грубой силы. Алеппо сегодня - это Грозный вчера. Кстати, российские руководители постоянно приводят это сравнение, выпячивая послевоенный экономический подъем в Чечне, - считает эксперт. - Фийон должен убедить Путина в необходимости соблюдения справедливого принципа "уступка за уступку", который больше не приведет к затруднениям в ЕС".

"После избрания Дональда Трампа в США геополитический баланс, кажется, склоняется в пользу Кремля", - предполагает интервьюер.

"Да, можно провести некую аналогию между подходами Трампа и Фийона. Все же Фийон - в отличие от Трампа - имеет опыт и размах государственного деятеля", - полагает собеседник издания.

"Во Франции существует сильное пророссийское лобби. Кандидат Фийон становится его заложником?"

"Безусловно, это движение будет стремиться в случае избрания Фийона оказывать давление на его решения, - рассуждает Делетроз. - Париж - одна из приоритетных целей пропутинского лобби, действующего весьма эффективно внутри французской политической и интеллектуальной элиты. Но на данный момент, важно это отметить, российские СМИ проявляют осторожность. В понедельник газета "Коммерсант" написала: "Не станем обольщаться, Франсуа Фийон прежде всего будет защищать интересы Франции".