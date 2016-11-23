Россию лучше не провоцировать, но сдерживать

"В то время как американская стратегическая триада - сочетание систем ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования - плохо финансируется и устаревает, а также почти смехотворно зависит от устаревшей техники, Россия быстро модернизирует свои аналогичные системы, - пишет публицист Эдвард Лукас в статье для The Times. - Она строит новый класс подлодок и намекает, что на них будут установлены ядерные торпеды дальнего действия, которые смогут атаковать побережье".

Автор напоминает, что в последние недели Россия представила новую межконтинентальную баллистическую ракету, приостановила участие в сделке по уничтожению оружейного плутония, заявила о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области на постоянной основе, провела испытание запуска межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной подлодки и провела учения по ядерной обороне с участием 40 млн человек.

Но особенно тревожным для Запада Лукас считает то, что Россия грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) и, возможно, готовится из него выйти. В 2008 году американская разведка выяснила, что Россия испытывает крылатую ракету наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5 тыс. км, запрещенным договором о РСМД. В 2014 и 2015 году США публично обвинили РФ в нарушении договора, а на прошлой неделе обратились к ней по этому поводу на заседании Специальной контрольной комиссии договора о РСМД в Женеве, говорится в статье.

"Россия была рада высказаться. Она заявила, что Соединенные Штаты - виновная сторона, так как они развертывают систему ПРО в Польше и Румынии. Американцы считают, что это отвлекающая уловка. Цель системы Aegis Ashore - останавливать иранские ракеты, направляющиеся в сторону США", - пишет автор.

"В принципе, Соединенные Штаты правы, - полагает Лукас. - Такие страны, как Польша и Румыния, имеют полное право принимать у себя военные базы союзников. Иран остается непредсказуемым; Америка вправе себя защитить. Эти системы ПРО не нарушает договора о РМСД. К тому же Россия ведет себя плохо".

"Тем не менее, отсутствие контроля над ядерными вооружениями в Европе будет огромной ценой за защиту этих принципов, - считает автор. - К тому же преимущества данных систем ПРО сомнительны. Эта техника очень дорого стоит (почему ее и лоббируют американские оборонщики) и не полностью эффективна: сбить межконтинентальную ракету в полете - как пытаться сбить пулю пулей".

"Между тем цена выбора существенна. Даже такие ястребы, как я, видят, насколько выгоднее вместо того, чтобы размещать дорогостоящие и недостаточно испытанные оружейные системы в Восточной Европе, чтобы защитить Америку от не существующей пока иранской угрозы, вложить деньги в оружие и меры, сдерживающие, а не провоцирующие Россию, - пишет Лукас. - Существует, например, ракета JASSM - малозаметная неядерная крылатая ракета, которую можно запускать с кораблей и самолетов. Финляндия и Польша купили JASSM; Америке надо обеспечить этим оружием и другие страны".

"Сейчас, когда "Брекзит", "Трампотрясение" и очевидно реваншистская Россия колеблют основы европейской безопасности, нам надо повторить преподанные историей уроки о контроле над вооружениями, а не забывать их", - резюмирует автор.