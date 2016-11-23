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23 ноября 16, 16:03
Во Франции отказались от импичмента Олланду
Олланд
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Всего в списке подписантов петиции с требованием отставки Олланда фигурировало 79 имен депутатов.
Всего в списке подписантов петиции с требованием отставки Олланда фигурировало 79 имен депутатов.

Бюро Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента) Франции отклонило предложение ряда депутатов об импичменте президенту страны Франсуа Олланду. Против начала процедуры отрешения от власти главы государства выступили 13 членов Бюро, за – восемь, сообщает Le Figaro.

В состав коллегиального органа входят председатель палаты и его заместители. В нем также представлены все политические течения и партии пропорционально числу полученных ими мандатов.

Предложение объявить импичмент Олланду было выдвинуто депутатами от правой партии "Республиканцы". Французские СМИ изначально называли инициативу обреченной на провал, так как большинство в нынешнем составе парламента принадлежит социалистам, лидером которых является Олланд.

Всего в списке подписантов петиции с требованием отставки Олланда фигурировало 79 имен депутатов от правых партий и объединений. Депутаты хотели добиться отстранения президента от власти за то, что он, предположительно, раскрыл военную тайну, беседуя с журналистами газеты "Монд" для книги "Президент не должен этого говорить...". Книга увидела свет 20 октября

Как сообщал Корреспондент.net, Олланд установил рекорд непопулярностипрезидентов Франции.
Korrespondent
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