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23 ноября 16, 20:58
Трамп уже отказался выполнять 2 своих предвыборных обещания
Дональд Трамп
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Миллиардер больше не хочет сажать Хиллари Клинтон в тюрьму.
После победы на выборах риторика Дональда Трампа стала намного мягче. Не только в Украине, но и США существует большая разница между предвыборной риторикой и реальной политикой. Президент не может позволить себя необдуманных шагов, и даже слов. Каждое его заявление тщательно шлифует команда помощников. Именно поэтому Трамп уже успел открестится от двух своих громких предвыборных заявлений, пишут Нескучные новости со ссылкой на "New York Times" .

Первое касается расследования вокруг переписки Хиллари Клинтон. Избранный президент заявил, что он не собирается настаивать на судебном разбирательстве и не будет сажать Клинтон в тюрьму, как обещал до выборов.

- Я не хочу сделать больно Клинтонам. На самом деле не хочу. Она прошла через многое и сильно пострадала в различных вопросах, и я не хочу делать ей больно. Кампания была порочной, - сказал Трамп.

Еще один шаг назад касается заявления о международном соглашении о климате, подписанного в 2015 году в Париже. Трамп обещал отказаться от него, как только вступит на пост президента. Но пересмотрел свое мнение.

- Я очень внимательно посмотрел на него [на соглашение о климате - Ред.]. Я посмотрел на него другими глазами. Чистый воздух и кристально чистая вода имеют очень большое значение, - сказал Трамп.

Трамп собирался отказаться от соглашения, так не верит в потепление климата и считает это выдумкой ученых.

Напомним, ранее сообщалось, что будущий президент США Дональд Трамп обнародовал видеообращение, в котором рассказал о своих первых указах после официального вступления в должность. Первым делом он пообещал дать старт процедуре выхода США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), а так же разморозить добычу нефти и газа в США.

Источник: neskuchno-news
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