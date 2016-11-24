Сын Трампа встретился с пророссийскими экспертами по Сирии

Сын избранного президента США Дональда Трампа 11 октября провел в Париже переговоры с пророссийскими экспертами по урегулированию конфликта в Сирии.

Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, Дональд Трамп-младший встретился с группой экспертов в отеле "Ритц". Среди участников встречи называют дипломатов, бизнесменов и политиков, настроенных на сотрудничество с Россией при урегулировании конфликта в Сирии. Так, создателями данной экспертной группы являются Фабьен Бауссар и его супруга Ранда Кассис, которые считают, что окончание сирийской войны возможно лишь при участии президента страны Башара Асада.





В материале издания утверждается, что Кассис поддерживает Кремль. Кассис в комментарии изданию сообщила, что в ходе встречи она говорила Трампу-младшему о важной роли России на Ближнем Востоке и по ее словам, сын нового президента США проявил себя как прагматичный и гибкий политик. Факт встречи Дональда Трампа-младшего подтвердила советник нового главы Белого дома Кельянне Конуэй, правда, она не подтвердила, что он разговаривал именно с Кассис, которая часто приезжает в Москву.

По информации Барак Обама заверил европейские страны, что победа Дональда Трампа на выборах не принесет резких изменений в политике США.