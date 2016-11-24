Забудьте, что Трамп обещал на выборах

Дональд Трамп обещал своим избирателям радикальную смену курса, благодаря чему и был избран следующим президентом США. Но после своей победы Трамп поставил целый ряд своих прежних высказываний под сомнение. Немецкий журнал Stern приводит список таких обещаний.

Так, одним из предвыборных обещаний Трампа было посадить соперницу Хиллари Клинтон, которую он обвинял в коррупции, в тюрьму. Во время третьих теледебатов Трамп заявил о своем намерении инициировать против нее спецрасследование после своего избрания. Но в недавнем интервью телеканалу CBS Трамп взял куда более примирительный тон по отношению к Клинтон. "Они хорошие люди. Я не хочу причинять им вреда", - заявил политик, добавив при этом, что Клинтон "делала нехорошие вещи", но у него нет никакого желания начинать против нее расследование, и вместо этого он хочет "смотреть вперед".

Вторым поставленным под сомнение обещанием Трампа стала отмена гомосексуальных браков, против которых Трамп нередко высказывался в прошлом. После его победы на выборах в американском ЛГБТ-сообществе царила паника. Но в том же интервью CBS Трамп отметил, что гомосексуальные браки для него "в порядке вещей". Этот пункт, как подчеркнул новоизбранный президент, для него закрыт и более не важен, так как уже был решен до него.

Более того, будучи кандидатом, Трамп обещал первым же делом отменить реформу здравоохранения, которую он называл "катастрофой". Но в том же интервью Трамп заявил о своем желании сохранить части этой реформы. В интервью с The Wall Street Journal Трамп добавил, что "он, возможно, улучшит ту реформу и не будет полностью отменять ее".

Следующим центральным требованием Трампа было "строительство огромной стены на границе с Мексикой". Но и здесь Трамп отказался от своих первоначальных планов. Как подчеркнул будущий глава государства, эта стена "не будет выстроена на всем протяжении границы в 3200 км. Более того, некоторые участки будут охраняться заборами". Но дело в том, что уже сейчас вдоль границы между США и Мексикой, как напоминает издание, на сотни километров тянутся заборы.