Порошенко: Антироссийские санкции следует сохранить

В преддверии саммита Украина-ЕС, который пройдет в четверг в Брюсселе, президент Украины Петр Порошенко в интервью Die Welt призывает Евросоюз к дальнейшей солидарности со своей страной. Как сообщает автор публикации Кристоф Б. Шильц, основными темами саммита станут Соглашение об ассоциации, отмена визового режима для граждан Украины, а также реализация плана по мирному урегулированию конфликта на востоке страны.

"Единство и солидарность - вот то, чего мы ждем от Евросоюза. И то, и другое важно для наших усилий по реализации реформ и для нашей борьбы с российской агрессией", - подчеркнул глава украинского государства в интервью немецкому изданию.

В этой связи, говорится в статье, Порошенко потребовал от ЕС продления экономических санкций. Кремль, уверен Порошенко, проверяет на прочность партнерство между Украиной и ЕС, "поэтому санкции чрезвычайно важны". "Я считаю, что в ходе саммита Украина-ЕС мы подтвердим, что санкции должны действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность страны - включая возвращение Крыма. Я убежден, что экономические и секторальные санкции против России будут продлены на очередной срок", - заявил президент Украины.