Ученые советуют родителям не врать детям о Санта Клаусе

Американские психологи посоветовали родителям не скрывать от детей правду о том, что Санта Клауса не существует.

Согласно исследованию, которое опубликовано в Lancet Psychiatry, ложь о существовании Санта Клауса может оказаться разрушительной для детей, а одним из ее мотивов выступает желание самих родителей поверить в нее и таким образом вернуться в детство.

Когда же дети узнают о выдумке, уверены исследователи, это ставит детей в трудную моральную ситуацию.

Между тем, по мнению психологов, обманывать детей иногда имеет смысл. Например, когда умирает любимое домашнее животное, разумнее говорить о том, что кошка или собака попали в "специальное место", чем рассказывать о смерти.

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