Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.13
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
26.94
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.58
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Мир
24 ноября 16, 10:53
Ученые советуют родителям не врать детям о Санта Клаусе
Санта Клаус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ложь о существовании рождественского волшебника может оказаться разрушительной для детей.
Ложь о существовании рождественского волшебника может оказаться разрушительной для детей.

Американские психологи посоветовали родителям не скрывать от детей правду о том, что Санта Клауса не существует.

Согласно исследованию, которое опубликовано в Lancet Psychiatry, ложь о существовании Санта Клауса может оказаться разрушительной для детей, а одним из ее мотивов выступает желание самих родителей поверить в нее и таким образом вернуться в детство.

Когда же дети узнают о выдумке, уверены исследователи, это ставит детей в трудную моральную ситуацию.

Между тем, по мнению психологов, обманывать детей иногда имеет смысл. Например, когда умирает любимое домашнее животное, разумнее говорить о том, что кошка или собака попали в "специальное место", чем рассказывать о смерти.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что выходные на Новый год и Рождество в 2017 году в Украине не будут длительными и непрерывными, но вместе с субботами и воскресеньями в целом в январе украинцы будут отдыхать 11 дней.
Korrespondent
Ещё по теме:
Санта Клаус поборется за президентство с Обамой и Маккейном
В Киев едет Санта Клаус
Когда рушится вера детей в Санта Клауса?
Рекордное число Санта Клаусов прошло по Бухаресту
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко: Антироссийские санкции следует сохранить
noimageЗабудьте, что на Трамп обещал на выборах
noimageСын Трампа встретился с пророссийскими экспертами по Сирии
noimageТрамп уже отказался выполнять 2 своих предвыборных обещания
noimageРоссия плюет на международное правосудие
Лента новостей
Загрузка...