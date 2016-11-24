Трамп - это американский Путин?

В то время как "весь западный мир гадает над тем, какой же внешнеполитический курс выберет будущий президент США Дональд Трамп, там полностью забывают о судьбе Алеппо и других сирийских городов. Но именно то, что сейчас происходит с Сирией, и является ответом на вопрос, чего же стоит ждать от Трампа", говорится в статье политического обозревателя немецкой газеты Die Welt Рихарда Херцингера.

Так, незадолго до того, как российская авиация вместе с войсками Асада и его союзником Ираном готовилась "к наступлению на объявленных "террористами" сирийских повстанцев, но никак не на "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация. - Прим. ред.), Трамп еще раз подтвердил свое заявление из периода избирательной кампании, что США не будут поддерживать этих повстанцев". Спустя всего несколько дней после начала новой волны российских бомбардировок были убиты свыше 100 гражданских лиц, а в Алеппо была разрушена последняя работавшая больница и парализовано водоснабжение.

Ярый протест действующего американского правительства против этих военных преступлений "прозвучал довольно призрачно, так как всем понятно, что их заявление о том, что Москве придется столкнуться с последствиями, не повлечет за собой никаких конкретных действий".

В этой связи многие эксперты сделали вывод, что "после замены Обамы Трампом никаких значимых изменений в американской внешней политике, по крайней мере в случае с Сирией, не произойдет. Но подобная оценка не учитывает той качественной разницы, что американское правительство будет оппортунистически терпеть бессовестную войну с гражданским населением или открыто дозволять подобное систематическое изнасилование международного права", полагает журналист.

Ведь своими действиями в Сирии и на Украине Путин демонстрирует, что, реализуя новые великодержавные амбиции России, он не обращает внимания на международное право. И "если при этом он еще получит возглас одобрения со стороны ведущей западной державы, международный порядок, установившийся после 1945 года, отправится на свалку истории".

"Конечно же, можно понадеяться на то, что, став президентом, Трамп обдумает все еще раз и подчинится (...) внешнеполитическим интересам США. Но пока ничто не говорит в пользу версии о том, что его слова о Путине были только предвыборной риторикой", - продолжает Херцингер. Тем более, что назначение бывшего генерала Майкла Флинна, который уже несколько лет выступает за союз с Россией и Асадом, национальным советником по безопасности подчеркивает, с какой последовательностью Трамп разворачивается к Москве.

"Сейчас часто можно услышать о том, что избрание Рональда Рейгана также вызвало большую истерику в Европе, но с ним все вышло не так уж и плохо, - заключает автор. - Но дело в том, что Рейган был противоположностью того, чем является Трамп".