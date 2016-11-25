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25 ноября 16, 09:32
На теледебатах во Франции победил Фийон
Фийон
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Фийон высказался за отмену санкций и сотрудничество с Россией в отношении Сирии

По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71 процент избирателей консервативного лагеря, передает DW со ссылкой на французский телеканал BFM.

Ален Жюппе, в прошлом тоже возглавлявший правительство Франции, привлек на свою сторону лишь 28 процентов консерваторов и правоцентристов, следивших за дебатами.

Согласно анализу мнений всей телеаудитории, Фийон опережает Жюппе с результатом 57 процентов против 41 процента.

Во время дебатов речь шла о необходимых реформах во Франции и о внешней политике, в частности, по отношению к РФ. Если Жюппе склоняется к мягким реформам "без брутальности" и выступает за сохранение санкций против РФ, то Фийон заявил, что добьется снижения безработицы и восстановления потенциала страны благодаря жесткой экономии.

Он высказался за отмену санкций против РФ. По словам Фийона, санкционная политика Запада "провалилась", не дав "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также подчеркнул, что готов к сотрудничеству с РФ в отношении Сирии.

В свою очередь, Жюппе выступил против сближения с Владимиром Путиным, который "не прекращает говорить о холодной войне". Если бы Жюппе победил на выборах, то в переговорах с РФ настаивал бы на выполнении Минских соглашений и на неприемлемости аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон сенсационно одерживает уверенную победу в первом туре президентских праймериз у французских правых и центристов.
Delo
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