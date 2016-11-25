Путин вторгнется в Балтию, чтобы испытать Трампа?

"Появились опасения, что президент Путин планирует вооруженное вторжение в страны Балтии в качестве прямого вызова Дональду Трампу и НАТО, по словам ветерана командования американской армии, отклонившего возможность стать следующим министром обороны США", - сообщает Майкл Эванс в The Times.

Эти подозрения возникли в связи с заявлением России, что ракетные комплексы "Искандер", размещенные в Калининградской области, где, по оценкам источников НАТО, находится 225 тыс. российских солдат, останутся там на постоянной основе, поясняет автор.

"Генерал [Джек] Кин полагает, что размещение дополнительных войск и техники на этой территории может обозначать, что Путин намерен запустить в странах Балтии операцию, похожую на ту, которую он, по имеющимся подозрениям, приказал провести на востоке Украины", - передает журналист.

"Русские сейчас оказывают существенное давление на страны Балтии, и вполне реальна возможность того, что Москва бросит вызов НАТО, начав гибридную вооруженную оккупацию, подобную ведущейся на востоке Украины, - сказал Кин The Times. - В Калининграде происходит огромное наращивание военного потенциала, в том числе войск и противокорабельных и противовоздушных ракет. Россия пытается добиться того, что она разыгрывала более чем в десяти учениях последних трех лет, - как лишить США/НАТО воздушного и морского преимущества, сделав данный регион недоступным для их [ВВС и ВВС]".

"У русских намного больше наземных войск, чем у стран Балтии и НАТО, что на деле означает успешную оккупацию стран Балтии за два или три дня", - считает Кин.

Оккупация Москвой любой части стран Балтии стала бы первой серьезной оборонной проблемой для Трампа, отмечает корреспондент.