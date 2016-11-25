Япония выдвинула РФ протест из-за ракет на Курилах

Япония заявила протест России в связи с размещением российских противокорабельных ракет на южной части Курил. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Японии, передает ТАСС.

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 24 ноября. Усиление военного присутствия РФ на четырех северных островах не совместимо с нашей позицией в отношении этих островов, мы выражаем сожаление в связи с этим", – сообщили в ведомстве.

Ранее агентство Киодо сообщило, что глава МИД Фумио Кисида, отвечая на вопрос одного из депутатов в верхней палате парламента о ситуации с размещением ракет, заявил, что японская сторона заявила протест.

Напомним, Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.