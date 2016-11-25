Эрдоган шантажирует ЕС открытием границ для беженцев

Турция может открыть границы с Евросоюзом для беженцев, если Европа продолжит недружественную политику по отношению к Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конгрессе в Стамбуле, передает Анадолу.

По его словам, не Запад, а Турция открыла свои двери для 3,5 млн беженцев.

"Европа не выполнила своих обещаний. Когда на границе Турции и Болгарии собрались 50 тысяч беженцев, в Европе начали думать о том, что произойдет, если Анкара откроет свои КПП", – отметил Эрдоган.

"Если вы пойдете дальше, эти КПП будут открыты", – предупредил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что в Анкаре прекрасно понимают, что, выступая с предупреждениями в адрес Евросоюза, страна может столкнуться с определенной реакцией.

"Санкции грозят ввести те, кто уже 53 года не принимает Турцию в ЕС. Но это нас не пугает, так как мы твердо стоим на ногах", – подчеркнул Эрдоган.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 ноября Европарламент проголосовал за заморозку переговоров с Турцией о ее вступлении в ЕС. Это решение объяснили "непропорциональной" реакцией Анкары на неудавшуюся попытку военного переворота.

В Турции уже заявили, что это решение Европарламента не имеет для Анкары никакой юридической силы.