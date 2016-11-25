Акунин: Любой альянс с Россией является признаком слабости

Чего стоит идея о франко-российском сближении, провозглашенном Франсуа Фийоном? Известный русский писатель Борис Акунин предостерегает от этого соблазна. Интервью с писателем взяла журналистка Le Point Жюли Маро.

"Говорят, Путин гипнотизирует своих иностранных гостей. Франсуа Фийону не удалось этого избежать. Как вы объясните силу этого очарования?" - спросила журналистка.

"Я думаю, как правило, люди, позволяющие кому-то себя загипнотизировать, изначально хотят быть завороженными. Если вас не привлекает Владимир Путин, не думаю, что ему удастся вас покорить. Он умеет разговаривать с людьми, на которых хочет произвести впечатление", - ответил Акунин.

"Нынешний франко-российский альянс не первый в истории, и нам известно, что он способен принести в плане независимости, стратегии, связей, в том числе культурных. Зачем же нам беспокоиться на этот раз? Вам не следует забывать о том, что сегодня Россия, по сути, является государством одного человека, Путина, который принимает все решения. Режим не демократический, скорее антидемократический, он давит на оппозицию, сажает людей в тюрьму по политическим мотивам. Это агрессивная страна, идеологически тираническая, ксенофобская и гомофобская. Сегодняшняя Россия является именно такой страной. И поэтому, если Франция хочет побрататься с политическим режимом с подобными чертами - отлично, только это означает, что и в самой Франции тоже не все ладно", - считает собеседник издания.

"Я думаю, что так называемая realpolitik - это не очень хорошо, в том числе с точки зрения стратегической. Самое лучшее, что может сделать Европа, это сплотиться вокруг общих принципов, в частности, осознать, что есть добро и что есть зло. Однако, если вы входите в российскую сумеречную зону, вы теряете всякое чувство ориентации. Я должен прояснить вопрос о франко-российской дружбе. Разумеется, я за добрые отношения между Францией и Россией. Безусловно. Но сколь долго Россия будет такой, какой она является сегодня, если Путин не сделает шаг навстречу свободе, демократии и миру, столь долго, я думаю, любой альянс с Россией будет являться признаком слабости", - рассуждает Акунин.

"Логика того, что хочет сделать Путин в Сирии, похожа на то, что он сделал в Чечне, даже если эти две страны сильно отличаются, - считает Акунин. - В его понимании речь шла не о том, чтобы оказать поддержку наилучшим образом, а о том, чтобы поддержать самого сильного. Любой ценой, в том числе ценой нарушения прав человека... Так что я думаю, в Сирии дела пойдут не лучше, чем в Чечне. Это дело обречено на провал, вот что я думаю".

"Франсуа Фийон выступил против эмбарго, наложенного Европой на Москву после аннексии Крыма. Что вы об этом думаете?" - спросил интервьюер.

"Если это то, что он намерен сделать, став президентом, то я полагаю, что французским избирателям лучше было бы обстоятельно обдумать, как им поступить в день голосования..." - ответил писатель.

"Каков будет ваш совет президенту Франсуа Фийону?" - спросила журналистка.

"Я сказал бы ему, что следует думать не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем. В этом и состоит политика. Стратегический замысел, устремленный в будущее", - ответил Борис Акунин.